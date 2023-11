Brand in Mehrfamilienhaus: Verdächtiger festgenommen

Mehr zum Thema

Migration bestimmendes Thema zum Landtagssitzungsabschluss Wenige Tage nach dem Bund-Länder-Gipfel zur Migrationspolitik in Berlin bestimmt das Thema heute auch die Diskussion im Landtag. Mehrere Fraktionen haben dazu Anträge ins Plenum eingebracht. So erneuert die CDU die Forderung nach Bildung eines Deutschlandpaktes zur Begrenzung der irregulären Migration. Die AfD verlangt die wirksame Begrenzung der Schlepperkriminalität, die FDP mehr Transparenz bei Flüchtlingsfragen.