Brand in Mehrfamilienhaus: Schaden in sechsstelliger Höhe

Autofahrer stirbt bei Unfall: Zwei Personen schwer verletzt Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall in Ravensburg gestorben. Er sei aus noch ungeklärter Ursache auf der Strecke zwischen Aulendorf und Ebersbach-Musbach mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei Ravensburg mitteilte.