Brand in Karlsruher Autohaus: Defekt an E-Roller vermutet

Ein nächtlicher Brand in einem Autohaus in Karlsruhe könnte nach einer ersten Einschätzung durch einen technischen Defekt an einem E-Roller ausgelöst worden sein. Durch das Feuer war ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Eine Frau hatte den Brand am Montagabend im Inneren des geschlossenen Autohauses entdeckt und den Notruf gewählt. Ein Elektroroller stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen, das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf weitere Fahrzeuge und die Einrichtung übergegriffen, wie es hieß. Ursächlich für den Brand könnte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an einem der E-Roller gewesen sein, teilte die Polizei weiter mit. Hinweise auf eine Brandstiftung gebe es nicht.