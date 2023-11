Brand in Haus in Einkaufsstraße in Datteln

Nach einem Brand in einem Haus in Datteln im Kreis Recklinghausen sind mehrere Wohnungen vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner seien zunächst in eine Sammelunterkunft der Stadt gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Laut Polizei war das Feuer in dem Haus in der Nacht zum Mittwoch aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Einkaufsstraße Hohe Straße niemand. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht machen.