Brand in Flüchtlingsunterkunft - Wohl kein Fremdeinwirken

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Limburg sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Bei einem der Betroffenen handele es sich um einen Vater, der eine leichte Brandverletzung am Arm erlitten habe, als er seinen Säugling in Sicherheit bringen wollte, sagte ein Sprecher des Landkreises Limburg-Weilburg der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die übrigen Personen hätten Rauchgas eingeatmet. Das Feuer sei dank der Rauchmeldeanlage gegen 3.00 Uhr morgens bemerkt worden.

Am Morgen untersuchten Ermittler des Landeskriminalamtes den Brandort. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren mehrere dort gelagerte Matratzen in Brand geraten. Bei der Unterkunft handele es sich um eine ehemalige Lagerhalle, in der einzelne Bereiche mit Trennwänden voneinander abgetrennt seien. In einem nicht bewohnten Bereich hätten sich die Matratzen befunden.

Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen aus. Der Zugang zu dem Gebäude werde strikt von einem Sicherheitsdienst überwacht, und das Feuer sei im Inneren entstanden, sagte der Sprecher. In der Einrichtung seien auch bereits mehrfach Personen aufgefallen, die gegen das dort geltende Rauchverbot verstoßen hätten. Wegen des Brandes wurden 95 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Unterkunft ist derzeit nicht mehr bewohnbar, wie es hieß. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 150.000 Euro.