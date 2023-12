Brand in Flüchtlingsunterkunft: Ein Mensch verletzt

Mehr zum Thema

Gegendemo zu Eritrea-Fest in Stuttgart abgesagt Eine Demonstration regimekritischer Eritreer gegen ein Eritrea-Festival in Stuttgart ist abgesagt worden. Die Anmelderin der Versammlung habe am Donnerstagabend ihre Anmeldung zurückgezogen, teilte ein Sprecher der Stadt Stuttgart am Freitag mit. Die Polizei hatte im Vorfeld schon angekündigt, sich mit einem Großaufgebot gegen Krawalle anlässlich der Veranstaltung am Samstag zu rüsten. Am Einsatz ändert sich nichts, sagte ein Polizeisprecher. Man werde vor Ort sein und die Lage im Blick behalten. Bei einer ähnlichen Veranstaltung Mitte September hatte es massive Ausschreitungen gegeben.