Brand in Fleischbetrieb: Feuerwehrmann verletzt

Wirtz will unabhängig von Alonso über Zukunft entscheiden Leverkusens Supertalent Florian Wirtz wird angeblich von anderen Topclubs umworben. Von den Spekulationen um den ebenfalls begehrten Bayer-Trainer Xabi Alonso will er sich nicht beirren lassen.

Ersthelferin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Eine Ersthelferin ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 46 nahe Iserlohn schwer verletzt worden. Die 27-Jährige hatte ihr Auto am Freitagabend nach einem Alleinunfall eines anderen Wagens auf dem Seitenstreifen in Richtung Brilon abgestellt, um die Unfallstelle abzusichern, wie die Polizei mitteilte. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr in das Auto der Ersthelferin und schob dieses auf das unbeleuchtete Unfallfahrzeug.