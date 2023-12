Brand in Firma: Sachschaden und ein verletzter Feuerwehrmann

Mehr zum Thema

Hannover verliert in Unterzahl spät mit 0:1 in Paderborn Der SC Paderborn hat nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge seinen Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Lukas Kwasniok gegen Lieblingsgegner Hannover 96 mit 1:0 (0:0) durch. Nach dem ganz späten Treffer von Florent Muslija (90.+1) sind die Paderborner zumindest im direkten Duell mit Hannover auch nach dem neunten Aufeinandertreffen unbesiegt. Allerdings mussten die Gäste lange Zeit in Unterzahl auskommen, weil Loius Schaub bereits in der 20. Minute nach einem Foulspiel die Rote Karte gesehen hatte.