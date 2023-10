Brand in Einfamilienhaus - sechsstellige Schadenssumme

Mehr zum Thema

Junge stiehlt Spielzeugeisenbahnen Ein junger Ladendieb mit einer Vorliebe für teure Spielzeugeisenbahnen hat die Polizei in Unkel im Landkreis Neuwied beschäftigt. Ein Ladendetektiv hatte sich gemeldet, weil ihm ein 13 Jahre alter Junge aufgefallen war, der Modelleisenbahnen gestohlen haben soll, teilte die Polizei am Freitag mit. Wie sich herausstellte, hatte der Junge den Angaben zufolge in den vergangenen drei Tagen an einer schlecht einsehbaren Stelle der Spielzeugabteilung eines Einkaufszentrums mehrere Loks aus dem Regal genommen und eingesteckt - aufgezeichnet von einer Kamera.

Krankenstand unter AOK-Versicherten gestiegen Der Krankenstand der AOK-Versicherten in rheinland-pfälzischen Betrieben ist gestiegen. Im ersten Halbjahr betrug er 6,6 Prozent nach 6,1 Prozent im Vergleichszeitraum 2022, wie die Krankenkasse der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mitteilte. Am höchsten war er im März 2023 mit 7,9 Prozent. Der Krankenstand aller AOK-Mitglieder in Deutschland war mit 6,5 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023 etwas niedriger als in Rheinland-Pfalz.