Brand in einer Halle gelöscht: Millionenschaden

Bei einem Brand in einer Halle eines Zementwerks im osthessischen Großenlüder ist ein hoher Sachschaden entstanden. Nach ersten Schätzungen beläuft er sich auf bis zu eine Million Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In der rund 300 Quadratmeter großen Halle waren demnach Brennstoffe für die Produktion und zwei mit Altreifenschnipseln beladene Sattelauflieger zwischengelagert. Ein über der Halle verlaufendes Förderband für Klinkersteine sei durch die enorme Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt worden.

Wegen des Brandgeruchs war Anwohnern in anliegenden Ortschaften empfohlen worden, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Rund 140 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren bis zum frühen Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt, anschließend stand eine Brandwache bereit. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar, am Mittwoch sollte eine Begehung des Brandortes stattfinden, wie eine Polizeisprecherin sagte.