Brand in ehemaligem Bahnhofsgebäude - Familie evakuiert

In Gegenverkehr geraten - Zwei Frauen schwer verletzt Bei einem Autounfall im Landkreis Vorpommern-Rügen sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam eine 59-Jährige mit ihrem Wagen aus Dreschvitz kommend Richtung Gingst auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 57-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Landesstraße 30 war nach dem Unfall am Dienstagnachmittag den Angaben zufolge für drei Stunden gesperrt.

Wegner und Schwesig besuchen Jüdisches Krankenhaus in Berlin Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und die neue Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) besuchen am Mittwoch (ab 1430) das Jüdische Krankenhaus im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen. Laut Senatskanzlei wollen beide Länderchefs - Schwesig ist Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns - mit der Klinikleitung sprechen und einen Rundgang über das Gelände unternehmen. Anschließend ist ein Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses geplant.