Brand in der Küche: Frau schwer verletzt

Erste Studierende in hochschulübergreifendem KI-Studiengang Fünf Hochschulen in Sachsen-Anhalt haben sich für den Studiengang AI Engineering - Künstliche Intelligenz in den Ingenieurwissenschaften zusammengetan - jetzt haben die ersten 22 Studierenden begonnen. An der Uni Magdeburg absolvieren sie zunächst ein viersemestriges Grundlagenstudium, wie es am Freitag hieß. Es folge ein Vertiefungsstudium an einer weiteren der insgesamt fünf beteiligten Hochschulen.

Kunststiftung schreibt Aufenthalt in Ahrenshoop aus Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt unterstützt auch im kommenden Jahr das Wohnen und kreative Arbeiten in Ahrenshoop an der Ostsee. Für Oktober 2024 sei ein Aufenthaltsstipendium für das Künstlerhaus Lukas ausgeschrieben - bis 31. Januar 2024 können Künstlerinnen und Künstler aller Sparten ihre Anträge einreichen, wie es auf der Internetseite der in Halle ansässigen Stiftung hieß. Sie trägt demnach die Unterbringungs- und Reisekosten und zahlt zudem für den Monat 1500 Euro. Anträge könnten von Kunstschaffenden mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt eingereicht werden, hieß es.