Brand im Landesamt für Finanzen in Ansbach

Mehr zum Thema

Bewährungsstrafe: Jäger hortet tiefgefrorene Vögel Ein Jäger aus Niederbayern hat in mehreren Kühlräumen zwischen 4000 und 5000 gefrorene Vögel und andere Tiere gelagert. Der Mann sei vom Amtsgericht Eggenfelden zu einer 14-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden, berichtete eine Gerichtssprecherin am Freitag. Der Jäger wurde wegen Verstößen gegen das Bundesnaturschutzgesetz sowie wegen Waffendelikten verurteilt, da er daheim auch Munition und Sprengstoff ohne die notwendige Erlaubnis lagerte. Das Urteil war bereits am Dienstag verkündet worden.

RTL