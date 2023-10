Brand im Heidepark: 4500 Besucher müssen Park verlassen

Im Freizeitpark Heidepark Soltau ist am Mittwoch ein Feuer in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude ausgebrochen. Aus Sicherheitsgründen wurden die rund 4500 Besucher zu ihren Autos geleitet und mussten den Park verlassen, sagten Sprecher der Polizei im Heidekreis und des Heideparks. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Das leerstehende Gebäude befindet sich im Eingangsbereich der Anlage, aber nicht in der Nähe der Besucherströme.

Das Feuer ist um 14.30 Uhr aus unerklärlichen Gründen ausgebrochen, sagte eine Sprecherin des Parks. Die Räumung habe gut funktioniert. Sie gehe davon aus, dass der Freizeitpark am Donnerstag wieder geöffnet sei.