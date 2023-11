Brand eines Wohnhauses verursacht 200.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Nach Wintereinbruch zahlreiche Flüge in Frankfurt abgesagt Wegen des heftigen Wintereinbruchs im Rhein-Main-Gebiet sind zahlreiche Flüge am Frankfurter Flughafen gestrichen worden. Am Montag wurden 161 Starts und Landungen von insgesamt 1031 geplanten Flugverbindungen abgesagt, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Dienstag auf Anfrage mitteilte.

Wintereinbruch macht Lufthansa Probleme - IT-Störung behoben Der Wintereinbruch in Hessen hat der Lufthansa auch am Dienstag zu schaffen gemacht. Auf Lufthansa-Flügen von und nach Frankfurt könne es zu Verzögerungen kommen, zudem müsse auch mit der Streichung von Flügen gerechnet werden, teilte der Konzern am Vormittag mit. Die IT-Störung, die am Montag zusätzlich zu Problemen geführt hatte, sei inzwischen vollständig behoben. Wegen der Störung waren einzelne Kundenschnittstellen nach Angaben des Unternehmens zeitweise nur eingeschränkt erreichbar.