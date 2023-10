Brand eines Mehrfamilienhauses: zwei Personen verletzt

Mehr zum Thema

Neue Synagoge in Dessau wird am 22. Oktober eingeweiht Die neue Synagoge der Jüdischen Gemeinde zu Dessau soll am 22. Oktober eingeweiht werden - an fast demselben Ort, an dem 85 Jahre zuvor der historische Bau zerstört worden ist. Es handelt sich um das erste neu erbaute jüdische Gotteshaus nach der Wiedervereinigung in Sachsen-Anhalt, wie die Stadt Dessau-Roßlau am Freitag mitteilte. Die sogenannte Weill-Synagoge stehe als Rundbau gut sichtbar im Stadtzentrum, etwa 300 Meter entfernt vom Rathaus.