Brand dreier Bungalows: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Brand dreier Bungalows auf einem Campingplatz in Zicker in der Gemeinde Garz auf Rügen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Nach der Untersuchung durch einen Brandursachenermittler am Sonntagvormittag könne ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Der Brand sei vorsätzlich gelegt worden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung.

Die Gebäude hatten am Samstagmorgen in voller Ausdehnung gebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Bungalows waren zum Brandzeitpunkt weder vermietet noch bewohnt. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.