Brand bei Hotel: Schaden im siebenstelliger Bereich

Büro für 1300 Mitarbeiter: SAP baut Präsenz in Berlin aus Berlin gilt als die Hauptstadt junger Start-up-Firmen. Doch auch große Tech-Konzerne wie SAP zeigen in der Hauptstadt Flagge. Bei dem Softwarekonzern platzte das alte Berliner Büro aus allen Nähten. Ein neuer Standort musste her.

Israel-Fahnen abgerissen, verbrannt und mit Eiern beworfen In den vergangenen Tagen sind an mehreren Orten in Baden-Württemberg Israel-Flaggen abgerissen, verschmutzt oder verbrannt worden. Am Wochenende entfernten Unbekannte eine Fahne von einem Fahnenmast am Rathaus in Rheinfelden (Landkreis Lörrach), wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Nähe wurden demnach verbrannte Reste der Flagge gefunden.