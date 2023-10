Brand auf Hofgut in Sinsheim: Hoher Schaden

Mehr zum Thema

Behörden warnen vor gefälschtem Diabetesmedikament Im Südwesten wird vor Fälschungen des Diabetesmedikaments Ozempic gewarnt. Von den Fälschungen gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche Gesundheitsgefahren aus, wie das Regierungspräsidium Freiburg am Donnerstagabend in Absprache mit dem Stuttgarter Sozialministerium mitteilte.