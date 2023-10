Brand auf Gelände von altem Rittergut

Mehr zum Thema

Fast 2000 DDR-Agenten wurden Bundesrepublik-Doppelagenten Die Spionageabwehr des Verfassungsschutzes hat bis zum Untergang der DDR fast 2000 Quellen und Agenten Ostdeutschlands als Doppelagenten angeworben. Das geht aus einer Analyse bislang unveröffentlichten Akten des Inlandsgeheimdienstes der Bundesrepublik durch den Historiker Michael Wala von der Ruhr-Universität Bochum hervor. Wie der Wissenschaftler weiter ausführt, gab es zudem mehr als 150 ehemalige Mitarbeiter des DDR-Auslandsgeheimdienstes (Hauptverwaltung Aufklärung, HVA), die ihr Wissen für hohe Geldbeträge teilweise schon vor 1989 an die Spionageabwehr verkauften und so dafür sorgten, dass von der stolzen HVA nur ein Scherbenhaufen übrig blieb.

Ramelow würdigt Beziehungen Thüringens mit Niederlanden Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die engen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Thüringen gewürdigt. Es sei ein Beispiel, wie man gemeinsam ein Europa bauen könne, sagte Ramelow am Donnerstag in Den Haag. Thüringen war Gastland beim diesjährigen Empfang des deutschen Botschafters zum Tag der Deutschen Einheit. Der Politiker verwies auf historische Beziehungen des Königshauses mit dem Bundesland bis zu wirtschaftlichen Kontakten heute.