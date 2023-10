Brand auf Containerschiff in Weil am Rhein

Mehr zum Thema

Brennender Laster auf A5 bei Karlsruhe: Unfall am Stauende Auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe hat am Mittwoch ein Lastwagen gebrannt - dabei entstand ein Schaden von etwa einer halben Million Euro. Zudem kam es durch den dadurch ausgelösten Stau zu einem weiteren Unfall, wie die Polizei berichtete.