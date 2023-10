Brand an Mehrfamilienhaus und Imbiss: Brandstiftung vermutet

In einem Mehrfamilienhaus und einem Imbiss in Güstrow ist es in der Nacht zu Montag aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Kriminaldauerdienst Rostock sicherte am Brandort Spuren, ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Das Feuer soll nach Angaben der Polizei an der Vorderseite des Mehrfamilienhauses ausgebrochen sein, in dem auch der Imbiss war. Demnach gingen die Flammen von den Mülltonnen an der Straße auf die Fassade des Hauses über. Als das Feuer ausbrach, schliefen die Anwohner in ihren Wohnungen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bevor der Imbiss komplett ausbrannte. Wie viele Wohnungen durch die Rauchentwicklung noch bewohnbar sind, ist noch unklar.