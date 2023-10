Brände in Wohnblock in Suhl: Haftbefehl gegen 16-Jährige

Mehr zum Thema

Sondersitzung des Migrationsausschuss beantragt Der Migrationsausschuss des Landtags soll sich in einer Sondersitzung mit der Situation in der wegen Überbelegung vorübergehend geschlossenen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes befassen. Einen entsprechenden Antrag stellte am Donnerstag die oppositionelle CDU-Landtagsfraktion. Der Antrag werde von der parlamentarischen Gruppe der FDP unterstützt, sagte ein Sprecher der Liberalen.

RTL

Viele Herausforderungen für neuen Leiter der Polizeischule Mit Jürgen Loyen hat die von Skandalen geplagte Polizeischule in Meiningen nun einen neuen Leiter. Loyen wolle sich für die Aufarbeitung der Vorfälle vor seiner Amtszeit an der Schule einsetzen, hieß es am Donnerstag von einer Sprecherin der Einrichtung. Er wolle aber auch in die Zukunft schauen und präventiv wirken, so dass solche Probleme nicht mehr aufträten.