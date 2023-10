BR Volleys verteidigen den Supercup erfolgreich

Mehr zum Thema

Demonstrationsverbote in Berlin werden meist eingehalten Die Polizei hat zwei pro-palästinensische Demonstrationen verboten. Dagegen gibt es kaum Verstöße. Bei einem Demonstrationszug in Kreuzberg zieht die Polizei aber einen Lautsprecherwagen aus dem Verkehr.

3:0 gegen Giesen: BR Volleys erreichen Supercup-Finale Die Berlin Volleys stehen beim Turnier der Volleyball-Bundesligisten um den Supercup im Finale. In der Vorschlussrunde setzte sich der Titelverteidiger aus der Hauptstadt gegen den Gastgeber Grizzlys Giesen am Samstag souverän mit 3:0 (25:20, 25:19, 25:22) durch. Im Endspiel ist am Sonntag (18.00 Uhr) der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen SVG Lüneburg und VfB Friedrichshafen der Gegner.