BR Volleys sind „bereit für den nächsten Schritt“

Enteignungs-Initiative hat für Gesetzentwurf Geld gesammelt Die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen hat nach eigenen Angaben genügend Geld gesammelt, um die Erarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen finanzieren zu können. Im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne seien mehr als 100.000 Euro zusammengekommen, teilte die Initiative am Mittwoch mit. Damit sei das Spendenziel übertroffen worden.

Tote Frau gefunden bei Hausbrand in Hoppegarten Eine Frau ist beim Brand eines Einfamilienhauses in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) tot aufgefunden worden. Ob es sich dabei um die Bewohnerin handele, sei bislang noch unklar, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Demnach wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen zu dem brennenden Haus im Ortsteil Dahlewitz-Hoppegarten gerufen. Feuerwehrleute holten die Frau aus dem Haus, ein Notarzt stellte den Tod fest. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben des Sprechers noch an. Sowohl die Brandursache als auch die Identität der Toten ist bislang unklar.