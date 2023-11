BR Volleys setzen in Friedrichshafen ein Zeichen

Mehr zum Thema

Nach Schüssen von Person mit Kind: Einsatz dauert an Nach Schüssen einer bewaffneten Person mit einem Kind auf die Polizei dauert der Einsatz im Landkreis Havelland nach rund 19 Stunden noch an. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen. Das Kind ist nach Angaben aus der Nacht zu Samstag mittlerweile in der Obhut des Jugendamtes, die bewaffnete Person hält sich demnach weiterhin in dem Gebäude auf. Die Polizei beschrieb die Einsatzlage in der Nacht als statisch. Verletzt wurde bis zum frühen Morgen demnach niemand.

RTL