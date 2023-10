BR Volleys kassieren zwei klare Testspiel-Niederlagen

Mehr zum Thema

Woidke zu Hamas-Angriffen: „Das Morden muss sofort enden“ Nach dem Großangriff auf Israel durch die Hamas hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) seine Solidarität mit Israel bekundet. Wir stehen in diesen schweren Stunden fest an ihrer Seite, erklärte der Regierungschef am Samstag. Der Terror und das Morden der Hamas muss sofort enden.

Schutz jüdischer Einrichtungen in Berlin verstärkt Wegen des Großangriffs auf Israel verstärkt die Polizei den Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen in Berlin. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Regierungskreisen. Die Gefährdungsbewertungen für solche Einrichtungen werden demnach laufend aktualisiert und Schutzmaßnahmen erhöht, wo dies erforderlich sei. In Berlin ist der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen heute bereits verstärkt worden.