BR Volleys im Pech: Tsuiki und Hänninen fallen verletzt aus

Mehr zum Thema

Bundespolizei: Bislang keine Rückstaus durch Grenzkontrollen Die Bundespolizei hält die Verkehrsbeeinträchtigungen durch die neuen Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze bislang für überschaubar. Bisher habe es keine Rückstaus an der Grenze gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag in Berlin. Die Verkehrslage sei weitestgehend normal. Mit der Einrichtung fester Kontrollen soll die Schleuserkriminalität an der Grenze zurückgedrängt werden. Zur Art und Weise der Kontrollen machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Bischof Stäblein verurteilt antisemitische Schmierereien Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Christian Stäblein, hat antisemitische Schmierereien in Joachimsthal (Barnim) scharf verurteilt. Ich bin entsetzt über diese Hetze gegen Israel, sagte Stäblein am Dienstag laut Mitteilung. Wir stehen fest an der Seite unserer jüdischen Geschwister, in Israel und hier bei uns.