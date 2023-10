BR Volleys gewinnen den Auftakt zum Supercup

Mehr zum Thema

5:2 in Frankfurt: Eisbären bleiben Tabellenführer der DEL Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Auswärtssieg hintereinander gefeiert und damit die Tabellenspitze verteidigt. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter bei den Löwen Frankfurt dank eines starken Schlussdrittels mit 5:2 (0:0, 1:1, 4:1). Frederik Tiffels, Manuel Wiederer, Zach Boychuk, Ty Ronning und Marcel Noebels trafen für die Berliner, der 22 Jahre alten Goalie Jonas Stettmer bot bei seinem Pflichtspieldebüt für die Eisbären eine starke Leistung.