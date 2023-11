BR Volleys entführen einen Punkt aus Ankara

Mehr zum Thema

Verlorengeglaubte Pistole wieder da: Wohl falsch gelagert Rund vier Jahre galt eine sichergestellte Pistole in Brandenburg als verschwunden - nun ist sie wieder aufgetaucht. Die war nie weg gewesen, sie ist nur falsch zugeordnet worden durch einen menschlichen Fehler, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags in Potsdam. Wir wussten bedauerlicherweise nicht, wo sie war.