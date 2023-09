BR Volleys bezwingen Netzhoppers ganz souverän

Mehr zum Thema

Woidke will von Tesla Aufklärung: Arbeitsunfälle, Havarien Nach einem Bericht über zahlreiche Arbeitsunfälle und Umwelt-Havarien bei US-Autobauer Tesla äußert sich Brandenburgs Regierungschef Woidke in bisher ungewohnt deutlicher Form. Auch über einen Untersuchungsausschuss im Landtag wird diskutiert.

Mehrheit der Potsdamer gegen Eintritt für Park Sanssouci 57 Prozent der Potsdamer sind gegen einen Eintritt für Park Sanssouci. Das gaben sie in einer Umfrage der Stadt Potsdam an. Ich sehe das als Auftrag, gemeinsam mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten dafür zu sorgen, dass kein Eintritt im Park Sanssouci erhoben wird, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert laut Mitteilung vom Freitag.