BR Volleys belegen Platz zwei beim Turnier in Polen

Kriminalgericht Moabit: 3800 Besucher am Tag der offenen Tür Die Gerichtssäle an der Turmstraße haben in mehr als 100 Jahren spektakuläre Prozesse gesehen. Aber wie genau läuft so ein Verfahren eigentlich ab? Das wollten am Samstag viele wissen - sehr viele.