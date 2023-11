Box- und Freizeitclub Landessieger bei „Sterne des Sports“

Mehr zum Thema

Debatte um Schuldenbremse nach Verfassungsgerichtsurteil Wie im Land ist auch im Bund die Verwendung der Sonderkredite aus Corona-Zeiten umstritten. Das Bundesverfassungsgericht hat an die Regeln der Schuldenbremse erinnert. Die Reaktionen sind gemischt.

Upahl scheitert gegen Baugenehmigung für Asyl-Unterkunft Die Gemeinde Upahl (Nordwestmecklenburg) ist vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald mit ihrem Widerstand gegen die Baugenehmigung für die umstrittene Container-Unterkunft für Asylbewerber gescheitert. Zuvor hatte bereits das Verwaltungsgericht Schwerin den Eilantrag der Gemeinde abgelehnt. Jetzt lehnte das OVG die Beschwerde dagegen ebenfalls ab, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Baugenehmigung sei auf der Grundlage einer Abweichungsentscheidung des Bauministeriums in Schwerin erteilt worden, hieß es.