Bouffier verstärkt Universitätsrat der EBS

Millionen Euro Defizit bei Hessentag Der Hessentag in Pfungstadt in diesem Jahr hat ein Defizit von mehr als zehn Millionen Euro eingefahren. Dies ergebe sich aus einer Abrechnung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, teilte die südhessische Stadt mit. Entgegen der ursprünglichen Planung aus dem Jahr 2021 sei die zehntägige Veranstaltung damit in vielen Bereichen deutlich teurer gewesen als geplant. Bei der damaligen Planung seien schon Mehrkosten infolge der Corona-Pandemie berücksichtigt worden, allerdings nicht die Folgen des Krieges in der Ukraine mit den steigenden Energiekosten und der Inflation. Pfungstadt hatte die ursprünglichen Finanzplanungen im Vorfeld des Festes in diesem Jahr nachjustiert von zunächst veranschlagten 8,7 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 10,6 Millionen.

Brand in Behindertenwohnheim: Passanten helfen bei Räumung In einem Wohnheim für Menschen mit Handicap in Lorsch (Kreis Bergstraße) ist am Dienstagabend ein Zimmerbrand ausgebrochen. Dem engagierten und beherzten Einschreiten einer Betreuerin sowie zweier Passanten sei es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde, teilte die Polizei in Heppenheim am Mittwoch mit. Die vier Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden. Zuvor hatte eine Betreuerin den Brandgeruch bemerkt. Zwei junge Passanten bemerkten den Brand den Angaben zufolge ebenfalls. Laut Mitteilung unterstützten sie die Betreuerin in herausragender Weise bei der weiteren Räumung des Wohnheims. Die Ursache des Feuers sowie die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.