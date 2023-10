Bouffier-Sohn gewinnt Wahlkreis Gießen I

Mehr zum Thema

Politikforscherin: Grüne in schwieriger Verhandlungsposition Die Gießener Politikwissenschaftlerin Dorothée de Nève sieht die Grünen nach den Verlusten bei der Landtagswahl vor einer Herausforderung. Die Grünen wollen sicherlich in Regierungsverantwortung bleiben. Sie sind jedoch in einer schwierigen Verhandlungsposition, sagte die Professorin an der Justus-Liebig-Universität der Deutschen Presse-Agentur.