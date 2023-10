Bosch kämpft mit Lieferengpässen bei Batteriesystemen

Mehr zum Thema

Armverletzung: Adler vorerst ohne Eishockey-Profi Plachta Die Adler Mannheim müssen in den kommenden Partien auf ihren Topscorer Matthias Plachta verzichten. Der 32-Jährige hat sich im Heimspiel gegen die Augsburger Panther (5:4 nach Penaltyschießen) am vergangenen Sonntag eine Blessur am Arm zugezogen, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Wie lange Plachta genau ausfällt, ist noch unklar. Am Mittwoch (19.30 Uhr) treten die Adler in der Champions Hockey League gegen die Rouen Dragons aus Frankreich an.

Mann will Kartendaten von Bankkunden ausspähen: U-Haft Weil er einen Geldautomaten in Friedrichshafen manipuliert haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der Verdächtige soll versucht haben, die Kartendaten von Bankkunden auszuspähen und Dubletten von ihren Karten herzustellen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Ermittler nahmen den 37-Jährigen Ende September vorläufig fest, als er Gerätschaften überprüfte, die er an dem Geldautomaten angebracht haben soll. Ein Kriminalbeamter hatte die Manipulation zuvor entdeckt.