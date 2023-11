Borussia Dortmund verdient im Auftaktquartal mehr

Mehr zum Thema

Mutmaßliches PKK-Führungsmitglied in Hamburg vor Gericht Er soll in Deutschland Leitungsaufgaben für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK übernommen haben. Jetzt steht ein 49-Jähriger dafür in Hamburg vor Gericht.

Folkwang nimmt Preis an und präsentiert Boehm-Werkgruppe Das Essener Museum Folkwang hat am Freitag den erstmals verliehenen und mit 50.000 Euro dotierten Preis des Berliner Stifterpaars Tiemann entgegengenommen. Museumsleiter Peter Gorschlüter präsentierte in Anwesenheit der Stifter eine Werkgruppe des Berliner Künstlers Armin Boehm (geboren 1972), die das Museum von dem Preisgeld angekauft hat.