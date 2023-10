Boris Rhein: Kernkraft muss wieder eine Rolle spielen

Mehr zum Thema

Warum Google ein Cloud-Rechenzentrum in Deutschland eröffnet Google will sich mit seinem Cloud-Geschäft unabhängiger von Werbeeinnahmen machen. Dafür investiert der Konzern auch im Rhein-Main-Gebiet. Für den Standort Hanau spricht vor allem ein großer Internetknoten in der Nachbarschaft.

Michael Schulte sieht Einfluss von Smartphones kritisch Der Sänger und Songwriter Michael Schulte sieht den Einfluss von Smartphones auf das menschliche Zusammenleben kritisch. Ich sehne mich manchmal nach der Zeit ohne Handys, sagte der 33-Jährige dem Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Früher war man natürlich viel mehr für sich und bei sich. Auch bei seinen Kids und in der Family, da gab es keine Ablenkung, sagte Schulte.