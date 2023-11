Boris Becker und Oliver Pocher: Neue Runde im Rechtsstreit

Mehr zum Thema

Nach drei Jahren Pause: Kretschmann wieder beim Presseball Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wieder einen Presseball per Walzerschritt eröffnet. Mit dem Tanz begann am Freitagabend die 61. Ausgabe des Landespresseballs in der Liederhalle in Stuttgart. Wegen der Corona-Pandemie war der Ball in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ausgefallen.