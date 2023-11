Boris Becker setzt sich mit Unterlassungsklage durch

Mehr zum Thema

Neuzugang in der Wilhelma: Jaguar soll für Nachwuchs sorgen Ein Jaguar namens Teo ist in die Stuttgarter Wilhelma eingezogen. Der fünfjährige Kater ist nach seiner Eingewöhnung ab sofort für alle Zoobesucher zu sehen, wie die Wilhelma am Montag mitteilte.

Mann wird bei Brand verletzt: Technischer Defekt möglich Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Bewohner verletzt worden. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht, zu seinem Zustand konnte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen zunächst keine Angaben machen.