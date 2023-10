Bombenfund in Gewerbegebiet in Elsdorf

Bei Erdarbeiten in einem Gewerbegebiet in Elsdorf (Landkreis Rotenburg) ist eine Bombe gefunden worden. Es handle sich um ein Kampfmittel, aktuell laufe die Evakuierung in einem Radius von 1000 Metern, teilte die Polizei Rotenburg am Dienstagabend auf der Plattform X mit. Es sei auch mit einer Sperrung eines Teilbereiches der A1 zu rechnen. Bei dem Gewerbegebiet südlich von Hamburg handelt es sich um den Login-Park.

Neben dem Login-Park seien auch die Gebiete rund um die Elsdorfer Molkerei betroffen. Verantwortliche der Samtgemeinde Zeven sind neben der Polizei und der Feuerwehr vor Ort, wie es weiter hieß.