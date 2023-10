Bombenentschärfung in Spremberger Vorstadt in Cottbus

Mehr zum Thema

Ermittlungen gegen Letzte Generation abschließen Die Staatsanwaltschaft Neuruppin will die Ermittlungen gegen Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation bis zum Jahresende abschließen. Ob es dann zu einer Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung komme, sei aber völlig offen, betonte einer Sprecher der Behörde am Montag auf Anfrage. Das hängt vom Ergebnis der Ermittlungen ab, sagte er. Die Letzte Generation hatte am Montag berichtet, die Staatsanwaltschaft Neuruppin wolle im Herbst wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung Anklage erheben.

Lehrerausbildung in Senftenberg startet: Mit Praxisnähe 56 künftige Grundschullehrerinnen und -lehrer haben an der Brandenburgischen Technischen Universität am Standort Senftenberg in der Lausitz ihr Studium begonnen. Der Studiengang Lehramt Primarstufe wurde innerhalb von zehn Monaten geschaffen - deutschlandweit ein Novum, wie Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) bei der Begrüßung der Studierenden am Montag auf dem Campus hervorhob.