Bombendrohung an einer Dorstener Gesamtschule

Mehr zum Thema

Hacker bei Cyberattacke gegen IT-Dienstleister will Lösegeld Eine Woche nach Hackerangriff auf den Dienstleister Südwestfalen-IT haben Ermittler den Einsatz einer Erpresser-Software bestätigt. Diese sogenannte Ransomware sei verwendet worden mit dem Ziel, Lösegeld zu erlangen, teilte die Polizei in Dortmund am Montag unter Berufung auf die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) bei der Kölner Staatsanwaltschaft mit. Kontakt zur Tätergruppe besteht derzeit nicht.

Polizeigewerkschaft: Mehr Auflagen für Pro-Palästina-Demos Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert strengere Vorgaben für propalästinensische Demonstrationen in deutschen Städten. Alle Versammlungsbehörden müssen restriktiver sein und mehr Auflagen erlassen, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke am Montag im Deutschlandfunk. Diese Aufzüge durch deutsche Städte darf es so nicht mehr geben.