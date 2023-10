Börse drängt restliche Simcorp-Minderheitsaktionäre heraus

Mehr zum Thema

Hauptwache in Frankfurt gesperrt: Zahlreiche Züge fallen aus So mancher Berufspendler braucht in Frankfurt am Dienstagmorgen gute Nerven: Die wegen eines Polizeieinsatzes gesperrte Hauptwache Frankfurt und zahlreiche Zugausfälle sorgen im Berufsverkehr für große Probleme.