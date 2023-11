Böllerwürfe bei Fußballspiel: Fünf Menschen verletzt

Mehr zum Thema

Rund 1500 Menschen bei propalästinensischer Demo Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Düsseldorf an einer friedlichen propalästinensischen Demonstration teilgenommen. Auch der Zug durch die Innenstadt mit in der Spitze bis zu 1500 Teilnehmenden zum NRW-Landtag sei ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen, bilanzierte die Polizei. Vor Veranstaltungsbeginn hätten die Beamten Auflagen vorgelesen - dass etwa Plakate mit möglicherweise volksverhetzendem Inhalt sichergestellt würden.

Polizei macht größeren Drogenfund in Unterhose Eine größere Menge an Drogen hat die Polizei in Dortmund in der Unterhose eines 23-Jährigen entdeckt. Er sei am späten Samstagabend gemeinsam mit zwei weiteren Männern im Alter von 20 und 23 Jahren am Dortmunder Hauptbahnhof kontrolliert worden, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Dabei hätten die Einsatzkräfte einen Marihuana-Geruch wahrgenommen. Der 23-Jährige sei ihnen zudem aufgefallen, da er geweitete Pupillen gehabt und zunehmend nervöser gewirkt habe, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.