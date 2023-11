Böller zerstört Eingangsbereich von Tattoo-Studio

In Wittenberge (Landkreis Prignitz) ist die Fassade eines Tattoo-Studios durch einen Böller beschädigt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Vorfall am Samstag wurde das Schaufenster komplett zerstört. Tatverdächtige konnten nach Polizeiangaben nicht festgestellt werden. Die Statik des Gebäudes ist nicht gefährdet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.