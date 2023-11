Böller explodiert in Hand: 19-Jähriger schwer verletzt

Beim Versuch, einen Feuerwerkskörper in der Delmenhorster Innenstadt zu zünden, hat sich ein 19-Jähriger am Freitag schwer verletzt. Der illegale Böller explodierte in der Hand des Mannes, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Sprecher.

Der Knall war lautstark gegen 2.00 Uhr nachts zu hören. Polizeibeamte vermuteten zunächst die Sprengung eines Geldautomaten und verfolgten einen Wagen, der mit hoher Geschwindigkeit aus dem Zentrum Richtung Autobahn fuhr. Die Fahrt endete allerdings vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. Auf dem Beifahrersitz saß den Angaben zufolge der Verletzte, der um Hilfe rief. Gefahren war ein 21-jähriger Bekannter. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Laut Polizei handelte es sich vermutlich um einen sogenannten Polenböller, der in Deutschland nicht zugelassen ist. Zudem dürfen Feuerwerkskörper nur zum Jahreswechsel oder mit Genehmigung gezündet werden.