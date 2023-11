Böller bei Union-Spiel: Auch Fischer zuckt zusammen

Mehr zum Thema

Kultursenator Chialo: Jüdisches Leben gemeinsam schützen Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) hat anlässlich des Gedenktages an die Pogrome gegen Jüdinnen und Juden vor 85 Jahren ein entschlossenes Vorgehen gegen Antisemitismus gefordert. Der 9. November ist kein «Schicksalstag. Antisemitismus ist kein Schicksal: Es ist an uns, den Schutz jüdischen Lebens in unsere gemeinsamen Hände zu nehmen», teilte der CDU-Politiker über die Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt auf X (ehemals Twitter) am Donnerstag mit. «Nie wieder ist gestern - heute müssen Taten folgen.»