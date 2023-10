Boehringer lobt neue Gesprächsbereitschaft im Bund

Mehr zum Thema

Gebäudebrand mit mehreren Verletzten in Ludwigshafen In der Nacht auf Samstag sind bei einem Hausbrand in Ludwigshafen mehrere Menschen verletzt worden. Ein bewusstloser Mann wurde von der Feuerwehr während des Brandes aus seiner Wohnung gerettet, der medizinische Notfall stand aber nicht in direktem Zusammenhang mit dem Feuer, wie die Einsatzkräfte am Samstagmorgen mitteilten.

Rheinland-Pfalz erwartet weiterhin weniger Steuereinnahmen Rheinland-Pfalz erwartet in den Jahren 2023 und 2024 weiterhin einen leichten Rückgang der Steuereinnahmen. Für das laufende Jahr könne das Land mit insgesamt rund 16,7 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Mainz nach den Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen mit. Das seien 272 Millionen Euro weniger als im Mai prognostiziert. Im Jahr 2024 werden dem Ministerium zufolge rund 18,3 Milliarden Euro erwartet und damit 456 Millionen Euro mehr als in der Frühjahrsschätzung.