Bodensee-Schifffahrt endet: Betreiber zufrieden mit Saison

Wetterwende: Herbstlich kühl und wechselhaft Nach den warmen Spätsommertagen scheint der Herbst in Baden-Württemberg nun Einzug zu halten. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollten sich die Temperaturen am Sonntag und zum Wochenstart deutlich abkühlen. Dazu gebe es einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenfällen. Für die Nacht zum Montag kündigte der DWD den ersten Herbstfrost an.

Özdemir fordert mehr Einsatz gegen Antisemitismus Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) fordert nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel von der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland mehr Einsatz gegen Judenhass. Meist seien es Jüdinnen und Juden, die nach Angriffen Trauerkundgebungen organisierten. Warum eigentlich? Warum müssen Juden immer daran erinnern, was passiert? Warum schafft es nicht mal die Mehrheitsgesellschaft? Wo sind wir jetzt gerade? Wo sind unsere Massenkundgebungen?, sagte Özdemir am Sonntag beim Landesparteitag der baden-württembergischen Grünen in Weingarten bei Ravensburg. Özdemir gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).